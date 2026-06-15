РЖД возобновили продажу билетов на южные направления России Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Российские железные дороги» сообщили об открытии продаж билетов на несколько поездов, идущих в южные регионы России. Реализацию проездных документов, приостановленную ранее, постепенно возобновляют.

«Открыта продажа билетов на ряд поездов в сообщении с Югом России», — говорится в сообщении холдинга. Реализация билетов была приостановлена в связи с корректировкой графика движения в сентябре 2026 года, уточнили в РЖД.

Ранее KP.RU писал, что «Российские железные дороги» временно приостановили продажу билетов на ряд поездов дальнего следования, отправляющихся с юга страны с 8 сентября, из-за ремонтных работ на инфраструктуре, что потребовало корректировки расписания и маршрутов составов. В компании заверили, что продажи возобновятся в ближайшее время, после завершения корректировки графика, и принесли извинения пассажирам.