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НовостиВ мире15 июня 2026 18:22

Евросоюз и Киев начали официальные переговоры о вступлении Украины

Киевский режим допустили до диалога о вступлении Украины в ЕС
Сергей КУДРИН
Евросоюз и Киев начали официальные переговоры о присоединении Украины

Евросоюз и Киев начали официальные переговоры о присоединении Украины

Фото: Shutterstock.

На межправительственной конференции в Люксембурге официально стартовали переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом объявил председатель Европейского совета Антониу Кошта в социальной сети X.

«Сегодня мы делаем исторический шаг к будущему Украины в ЕС, открывая официальные переговоры о ее вступлении», - написал он.

Венгрия два года препятствовала этим переговорам, выражая недовольство политикой Киева в отношении закарпатских венгров. Между тем, по данным The Guardian, администрация Зеленского выполнила лишь около 15% требований Евросоюза и других организаций, касающихся реформ.

Для сравнения, Черногория, которая планирует стать членом Евросоюза в 2027 году, начала переговорный процесс в 2012 году. На данный момент она завершила 16 из 33 глав переговоров.

Ранее KP.RU сообщил, что процесс вступления Украины зависит от согласия всех стран ЕС, и отдельные государства могут затормозить его.