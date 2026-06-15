Евросоюз и Киев начали официальные переговоры о вступлении Украины

Евросоюз и Киев начали официальные переговоры о присоединении Украины Фото: Shutterstock.

На межправительственной конференции в Люксембурге официально стартовали переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом объявил председатель Европейского совета Антониу Кошта в социальной сети X.

«Сегодня мы делаем исторический шаг к будущему Украины в ЕС, открывая официальные переговоры о ее вступлении», - написал он.

Венгрия два года препятствовала этим переговорам, выражая недовольство политикой Киева в отношении закарпатских венгров. Между тем, по данным The Guardian, администрация Зеленского выполнила лишь около 15% требований Евросоюза и других организаций, касающихся реформ.

Для сравнения, Черногория, которая планирует стать членом Евросоюза в 2027 году, начала переговорный процесс в 2012 году. На данный момент она завершила 16 из 33 глав переговоров.

Ранее KP.RU сообщил, что процесс вступления Украины зависит от согласия всех стран ЕС, и отдельные государства могут затормозить его.