ФАС проверила тарифы на тепло и воду в 84 регионах и нашла нарушения в 65 Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Федеральная антимонопольная служба совместно с Генпрокуратурой с начала 2026 года проверила тарифы на теплоснабжение и водоснабжение в 84 субъектах России. Об этом сообщает пресс-служба ФАС.

Нарушения выявлены в 65 регионах, где нашли 801 тарифное решение, принятое с нарушениями при передаче государственного имущества для регулируемых видов деятельности и без проведения торгов. В результате компании, получившие это имущество, не вкладывались в модернизацию, что могло привести к износу инфраструктуры и снижению качества услуг ЖКХ. Ведомство предписало устранить нарушения до 1 января 2027 года.

Также в ходе проверки ФАС выявила 4 млрд рублей экономически необоснованных средств, включенных в тарифы. Их предписано до 1 октября 2026 года направить на инвестиционные программы по модернизации объектов ЖКХ, в противном случае эти суммы исключат из тарифов.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский заявил о постоянном мониторинге обоснованности цен на нефтепродукты, включая проверку составляющих стоимости — транспортировки, хранения и сбыта.