Лукашенко высказался о конфликте на Украине: он сделал прогноз, когда все завершится

Лукашенко допустил завершение конфликта на Украине в 2026 году Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине может завершиться уже в 2026 году. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу Al Arabiya English. По словам белорусского лидера, это зависит от воли нескольких человек.

«Если такая воля и желание есть, эти конфликты могут быть прекращены в этом году, и даже конфликт между Россией и Украиной может завершиться в этом году», — подчеркнул украинский лидер.

Лукашенко неоднократно выступал за мирное урегулирование украинского кризиса и предлагал площадку для переговоров в Минске.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров в Минске с белорусским коллегой Максимом Рыженковым заявил, что договоренности президентов России и США на Аляске могли бы стать первым шагом к урегулированию конфликта на Украине.