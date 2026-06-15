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НовостиПолитика15 июня 2026 18:29

Лукашенко высказался о конфликте на Украине: он сделал прогноз, когда все завершится

Лукашенко допустил завершение конфликта на Украине в 2026 году
Анна АДАМАЙТЕС
Лукашенко допустил завершение конфликта на Украине в 2026 году

Лукашенко допустил завершение конфликта на Украине в 2026 году

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине может завершиться уже в 2026 году. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу Al Arabiya English. По словам белорусского лидера, это зависит от воли нескольких человек.

«Если такая воля и желание есть, эти конфликты могут быть прекращены в этом году, и даже конфликт между Россией и Украиной может завершиться в этом году», — подчеркнул украинский лидер.

Лукашенко неоднократно выступал за мирное урегулирование украинского кризиса и предлагал площадку для переговоров в Минске.

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров в Минске с белорусским коллегой Максимом Рыженковым заявил, что договоренности президентов России и США на Аляске могли бы стать первым шагом к урегулированию конфликта на Украине.