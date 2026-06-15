Лукашенко и Путин обсудили украинский конфликт

Лукашенко заявил, что говорил с Путиным о нераспространении конфликта на РБ Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным недопустимость вовлечения республики в конфликт на Украине. Об этом он рассказал журналистам.

По словам Александра Лукашенко, он "много раз" разговаривал на эту тему с президентом РФ. Президент Белоруссии считает, что это нельзя допустить "по разным причинам".

Ранее Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что Минск всегда готовится к конфликту, чтобы его избежать. По его словам, в отличие от США, где есть "министерство войны", чтобы "воевать каждый день", Белоруссия делает ставку на оборону и предотвращение конфликта.

Белорусский лидер также подчеркивал, что белорусских солдат на Украине не было и не будет. Единственный случай, когда Минск может вступить в конфликт, если кто-то нападет на саму Белоруссию