Армения проведет совместные военные учения с США, Францией и Грецией Фото: REUTERS.

Армения с 17 по 25 июня проведет на своей территории совместные военные учения Eagle Partner-2026 с участием США, Франции и Греции. Об этом сообщили 15 июня, в понедельник, в Минобороны республики.

В маневрах примут участие военнослужащие миротворческой бригады Вооруженных сил Армении (250 человек), Сухопутных войск США в Европе и Африке, а также национальной гвардии Канзаса (58 участников), вооруженных сил Франции (24 человека) и Греции (11 человек).

Как уточнили в армянском оборонном ведомстве, целю данных учений является повышение уровня совместимости подразделений — участников международных миротворческих миссий, а также обмен передовым опытом в области управления и тактической связи.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что власти Армении совершат ошибку, если в своих действиях будут ориентироваться только на помощь и поддержку Запада. По его словам, это приведет к осложнению ситуации внутри республики и создаст дополнительные барьеры в экономическом развитии страны.