Пушилин: Мирный житель погиб в ДНР из-за атаки дрона ВСУ Фото: REUTERS.

15 июня, в понедельник, в Донецкой Народной Республике из-за атак ударных беспилотников Вооруженных сил Украины погиб один мирный житель, еще трое пострадали, сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Мужчина погиб во время вражеского удара по трассе Донецк — Мариуполь в городском округе Докучаевск. Несколькими часами ранее на этой же автодороге крайне тяжелые ранения получил мужчина 1997 года рождения, сейчас за его жизнь борются донецкие медики.

На трассе «Новороссия» в Новоазовском муниципальном округе ранения средней степени тяжести получили мужчины 1989 и 1995 годов рождения. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Кроме того, повреждены пять объектов гражданской инфраструктуры, а также один грузовой и два легковых автомобиля в Новоазовском округе и городском округе Докучаевск.

Ранее KP.RU писал, что в понедельник, 15 июня, Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Артема в Донецкой Народной Республике.