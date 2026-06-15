Захарова прокомментировала победу России над Украиной по делу в Гааге

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: МИД России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на решение суда в Гааге. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

Напомним, что международный арбитрах признал победу России над Украиной в споре по правам прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

"Нам обещали „Гаагу“ — мы ее получили", - иронично подметила Захарова.

Также дипломат сделала репост записи официального аккаунта МИД РФ, в которой рассказывается о победе России в споре, длившемся более 10 лет. В дипведомстве назвали решение суда в Гааге чувствительным поражением для Киева и его западных "союзников".

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, арбитраж в Гааге отклонил иск Украины против прав РФ на Керченский пролив. Военкор "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин отметил, что в Гааге впервые за все время официально признали Крым российским. Его коллега, военкор "КП" Александр Коц подчеркнул, что теперь статус Керченского пролива как внутренних вод закрывает разговор о "свободе судоходства" для военных кораблей НАТО.