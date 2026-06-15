CNN: нефтяной резерв США упал до минимума за 42 года Фото: REUTERS.

Стратегический резерв нефти Соединенных Штатов упал до минимума с 1983 года из-за конфликта с Ираном, сообщает CNN. За прошлую неделю из него высвободили еще 8,9 млн баррелей.

В результате объем запасов снизился до 340,3 млн баррелей, что оказалось ниже предыдущего минимума, зафиксированного в июле 2023 года. Как отмечает телеканал, в последний раз стратегический резерв содержал меньше нефти в июле 1983 года, когда администрация президента Рональда Рейгана только формировала эти запасы.

CNN указывает, что стратегический резерв стал одним из ключевых инструментов администрации Дональда Трампа для сдерживания роста цен на энергоносители и снижения давления на экономику.

Ранее представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил о том, что после подписания меморандума о взаимопонимании с США Тегеран сможет беспрепятственно продавать нефть, нефтепродукты и нефтехимическую продукцию.