Иран сможет беспрепятственно торговать нефтью после подписания меморандума с США Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

После подписания меморандума с Соединенными Штатами Иран сможет торговать нефтью и нефтепродуктами беспрепятственно. Об этом на пресс-конференции заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

«После подписания меморандума о взаимопонимании Иран сможет продавать нефть, нефтепродукты, а также нефтехимическую продукцию без каких-либо препятствий или проблем», - отметил он на пресс-конференции.

Ранее KP.RU сообщил, что, по словам президента США Дональда Трампа, мирное соглашение с Ираном близко к подписанию. Отмечается, что меморандум подпишут в Женеве в ближайшие несколько дней.

При этом отмечалось, что документ о мире, подписанный Вашингтоном и Тегераном, может обернуться большой проблемой для Израиля, который считает соглашение недостаточным и не участвует в мирных переговорах с Ираном.