Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире15 июня 2026 20:23

Евросоюз запустил переговоры о вступлении Молдавии: стартовал первый этап рассмотрения страны

Еврокомиссар Кос объявила о начале переговоров по вступлению Молдавии в ЕС
Алина КОЧНЕВА
Еврокомиссар Кос объявила о начале переговоров по вступлению Молдавии в ЕС

Еврокомиссар Кос объявила о начале переговоров по вступлению Молдавии в ЕС

Фото: REUTERS.

Европейский союз запустил переговоры по вступлению в сообщество Молдавии. Страна пройдет множество этапов рассмотрения. Всего таких кластеров пять. Об официальном начале переговоров уведомила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос 15 июня.

Она приняла участие в первой межправительственной конференции с Молдавией в Люксембурге. Решение о старте процесса рассмотрения страны было вынесено по итогам встречи.

"Молдавия открыла первый кластер "основ" на переговорах с Евросоюзом", - сообщила Марта Кос.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта в этот же день сделал аналогичное заявление в отношении Украины. На межправительственной конференции в Люксембурге официально стартовали переговоры о вступлении Киева в ЕС. Антониу Кошта назвал это событие историческим шагом к будущему Украины в сообществе.