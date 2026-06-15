Гражданин Белоруссии задержан в Польше за убийство российского художника: вот что произошло

В Польше гражданина Белоруссии задержали по подозрению в убийстве российского художника. Фото: Святослав ЗОРКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Правоохранительные органы Польши задержали гражданина Белоруссии по подозрению в убийстве российского художника. Об этом информирует издание wPolsce24.

Погибший – художник Семён Скрепецкий, его настоящее имя Роберт Кузовков. Россиянин погиб во время уличной стрельбы в Белой Подляске Люблинского воеводства. Подозреваемого задержали недалеко от белорусского консульства в Белой Подляске.

«По неофициальной информации, задержанный мужчина - гражданин Белоруссии», - сказано в публикации wPolsce24.

Информация о том, что в Польше во время уличной стрельбы погиб россиянин 44 лет, появилась 15 июня. Уточнялось, что погибший не участвовал в стрельбе, это был прохожий.

О том, как 12 мая 2026 года польские силовики безосновательно применили оружие в отношении 60-летнего водителя из Белоруссии, читайте здесь на KP.RU. Сообщалось, что правоохранители ошибочно приняли группу граждан Белоруссии за членов преступной группировки.