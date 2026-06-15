"Мы защищали Венгрию": Орбан ответил на нападки Мадьяра и рассказал о тактиках Будапешта против Брюсселя

Орбан рассказал о хитрых тактиках в ответ на обвинения со стороны Мадьяра Фото: REUTERS.

Бывший венгерский премьер-министр Виктор Орбан отреагировал на нападки со стороны действующего главы правительства республики Петера Мадьяра. Он подчеркнул, что во время руководства страной "защищал Венгрию". Для этого Виктор Орбан пользовался некоторыми хитрыми тактиками против Брюсселя. Так политик рассказал в диалоге с Index.

Виктор Орбан также опроверг обвинения со стороны Петера Мадьяра в якобы организации на территории Венгрии некого "лагеря мигрантов". Он сообщил, что в стране при нем такого не происходило.

"Мы защищали Венгрию. Иногда нам приходилось использовать тактику и перехитрить Брюссель, так уж получилось. Мы пытались их перехитрить, но там тоже нет дураков", - прокомментировал Орбан.

По словам Мадьяра, экс-премьер Венгрии публично обещал не исполнять европейский миграционный пакт, однако его кабинет втайне готовился впустить в страну сотни тысяч мигрантов. Он назвал это "самой большой ложью" Орбана.