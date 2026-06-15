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НовостиПолитика15 июня 2026 21:40

"Они уже давно являются участниками": в ЕП признали прямую причастность Евросоюза к конфликту на Украине

Евродепутат фон дер Шуленбург назвал ЕС участником украинского конфликта
Алина КОЧНЕВА
Евродепутат фон дер Шуленбург назвал ЕС участником украинского конфликта

Евродепутат фон дер Шуленбург назвал ЕС участником украинского конфликта

Фото: REUTERS.

Лидеры стран ЕС не могут быть посредниками в процессе урегулирования на Украине. Евросоюз давно является прямым участником конфликта. С таким признанием выступил депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург в интервью ТАСС.

Член ЕП объяснил, почему европейские государства открыто не называют стороной конфликта. По его мнению, это связано с ядерным оружием. Если бы не необходимость сдерживания, Европа уже назвала бы себя участником конфликта, считает депутат.

"Германия поставляет оружие, мы передаем разведданные, она помогает применять некоторые виды вооружений. Так что они уже давно являются участниками [конфликта]" - резюмировал Михаэль фон дер Шуленбург.

По данным Strategic Culture, Европа выступает с призывами к прекращению огня на Украине только ради усиления ВСУ. Издание охарактеризовало такие заявления как "циничную попытку" вооружить киевский режим.