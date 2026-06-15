В России фиксируют "превращенные в плавучие бомбы" торговые суда: Патрушев рассказал об обезвреживании мин

Патрушев: в порты РФ приходят торговые суда с закрепленными на днище минами Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В портах РФ стали замечать торговые суда с закрепленными на днище минами. Их превращают в "плавучие бомбы". Такой комментарий дал помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в беседе с "Российской газетой".

Он сообщил, что такие инциденты фиксируют регулярно. По сведениям Николая Патрушева, западные страны прорабатывают возможность превентивных ударов по базам ВМФ России. В связи с этим государству важно обеспечить своевременное рассредоточение и боевую готовность флота, добавил помощник президента.

"Мы эти мины обнаруживаем, обезвреживаем, но сам факт налицо. Кстати, есть подозрения, что мины ставятся в европейских портах", - пояснил Николай Патрушев.

Он также напомнил, что Россия в 90-ые стояла на грани распада. Николай Патрушев назвал это время исключительно сложным. Запад рассчитывал расшатать страну после распада Советского Союза и использовал для этого угрозу международного терроризма, заключил он.