В ялтинской многоэтажке произошел пожар: два человека пострадали, фиксируется обрушение кровли

При пожаре в многоквартирном доме в Ялте пострадали два человека Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ялте ночью 16 июня случилось ЧП. В многоквартирном доме разгорелся пожар. В результате пострадали, по предварительной информации, два человека. Так сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым на канале в "Макс".

К настоящему моменту пожар локализован. Как уточняется, здание получило повреждения. Данные о причинах возгорания не приводятся.

"Пожар локализован на площади 560 кв. м. Произошло частичное обрушение кровли", - сказано в сообщении.

В прошлые выходные ВСУ атаковали Рыбинск. Целью стала топливная база. Тушение возникшего на объекте пожара продолжается. Все силы и средства привлечены к ликвидации последствий на объекте.