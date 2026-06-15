В США заявили об ужасном экономическом положении "евротройки": Киев может вскоре остаться без поддержки

Европейские страны не смогут долго поддерживать Украину Фото: REUTERS.

Лидеры "евротройки" не смогут долго помогать Украине. Страны оказались в "ужасном" экономическом положении. Киев может остаться без поддержки. Такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире своего YouTube-канала.

Он напомнил, что США отдаляются от Украины и пытаются выйти "из этого бизнеса". Европейцы без Вашингтона не смогут поддерживать Киев. Сейчас они не в состоянии восполнить нехватку средств и вооружений для Украины, указал профессор.

"Британская экономика и раньше была не в лучшей форме, а сейчас она оказалась просто в ужасном положении, так же как экономики Германии и Франции... Европейцы никак не смогут поддерживать Украину в конфликте с Россией в долгосрочной перспективе", - подытожил Джон Миршаймер.

Как отметил евродепутат Михаэль фон дер Шуленбург, ЕС не может быть посредником в процессе урегулирования на Украине. Евросоюз давно является участником этого конфликта.