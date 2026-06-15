Захарова ёмко прокомментировала победу России в разбирательстве в Гааге Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Россия одержала победу в спорте с Украиной в Гааге. Международный арбитраж вынес положительное для Москвы решение в вопросе прав в Черном, Азовском морях и в Керченском проливе. Победу в разбирательстве оценила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она оставила емкий комментарий в своем Telegram-канале.

Министерство иностранных дел России 15 июня уведомило, что международный арбитраж отказал Киеву в возврате контроля над углеводородными, рыбными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья. Таким образом, Москве удалось отстоять свое.

"Нам обещали "Гаагу" - мы ее получили", - написала в ответ на вынесенное судом решение Мария Захарова.

Важно напомнить, что разбирательства стартовали еще в 2016 году. Тогда Украина решила оспорить суверенные права России в Международном арбитражном суде. Киев обвинил Москву в якобы нарушении Конвенции ООН по международному праву от 1982 года. Это разбирательство длилось десять лет. Все иски Украины к 15 июня были отклонены единогласно. Пять судей арбитража из пяти приняли решение, которое теперь оспорить невозможно.

Тем временем Гаага планирует провести учения, на которых будет отрабатываться сценарий размещения на территории Нидерландов лагеря для российских пленных. Страна представляет именно таким образом свою роль в случае гипотетического масштабного конфликта. По данным российской дипмиссии в Гааге, в сценарий учений входят моделирование возведения лагерей и устройство охранного периметра. Он будет смоделирован "вдали от линии боевого соприкосновения". В дипмиссии указали, что подобные инициативы являются показателем высочайшей абсурдности.

Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, Запад не может смириться с существованием России как независимой державы. Он подчеркнул, что страна уже давно является самостоятельной цивилизационной единицей. Однако западные политики "и 200, и 100 лет назад" не могли смириться с этим фактом. Эта антироссийская тенденция сохраняется до сих пор. Сергей Лавров также предупредил, что Запад формирует общеевропейскую группировку для нападения на РФ.