Немыслимый градус абсурда: в посольстве РФ оценили намерения Гааги смоделировать лагеря для пленных русских

В Нидерландах планируют провести учение с моделированием создания лагеря для пленных россиян. На фото: солдат НАТО. Фото: REUTERS.

Нидерланды планируют провести учения, на которых будет отрабатываться сценарий размещения на территории этой страны лагеря для российских пленных. Таким образом Нидерланды представляют свою роль в случае гипотетического масштабного конфликта, информирует российская дипмиссия в Гааге.

В сценарии учений – моделирование возведения бараков и устройство охранного периметра. Предполагается, что гипотетический лагерь будет смоделирован «вдали от линии боевого соприкосновения».

«Прискорбно осознавать, что в XXI веке такие идеи все еще возникают. Вместе с тем горячим головам следует понимать: при развязывании Европой войны против нашей страны лагеря для пленных здесь уже точно не пригодятся», - сказано в заявлении российского дипломатического ведомства.

В миссии указали, что подобные инициативы являются показателем того, что градус антироссийского абсурда дошёл до немыслимого уровня и напомнили, что РФ имеет опыт освобождения европейских лагерей.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад объявил России войну. Он используют Украину и киевскую власть как геополитический таран.

Тем временем профессор Чикагского университета Джон Миршаймер указал, что агрессия против РФ может спровоцировать удар по Европе. Профессор предрек конфликту Запада с Россией неконтролируемую эскалацию в случае агрессивных действий европейцев. Такое противостояние может закончиться применением ядерного оружия, предположил он.

Напомним, президент России Владимир Путин назвал бредом заявления о том, что РФ собирается воевать с НАТО. По его словам, у нашей страны нет агрессивных намерений. Также он назвал чушью высказывания о возможности нападения на Польшу и Прибалтику.

Российские аналитики обсудили, будет ли война Европы с Россией, и нарисовали три сценария близкого будущего здесь на KP.RU.

В то же время Берлин готов вступить в военный конфликт с Москвой «уже сегодня ночью» и будет защищать каждый дюйм территории НАТО. Такое заявление сделал командующий Люфтваффе (Военно-воздушными силами ФРГ) Хольгер Нойманн.