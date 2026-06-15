Посольство РФ: канадское правительство лжет по ситуации с Киево-Печерской лаврой. Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ряд стран запустили кампанию по дезинформации общественности в ситуации с Киево-Печерской лаврой. Ложные заявления, в том числе, делают в Оттаве. Канадское правительство намеренно дезинформирует общество. Так сказано в заявлении на сайте посольства России в Оттаве.

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что власти Канады проинформированы о реальном положении дел. Офису премьера известно, что Киево-Печерская лавра повреждена ракетой комплекса Patriot в результате работы ПВО Украины, сказано в сообщении.

"В очередной раз вынуждены указать на то, что канадское правительство сознательно предоставляет общественности ложную информацию... Вооруженные силы Российской Федерации не наносят и не планируют удары по объектам гражданской инфраструктуры", - указали в посольстве РФ.

В Минобороны России уведомили, что в здание ночью 15 июня попали ракеты Patriot. Известно, что после этого в Киево-Печерской лавре начался пожар.