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НовостиВ мире16 июня 2026 0:05

"Мы идем по очень опасному пути": в США оценили шансы Европы на победу в случае войны с Россией

Отставной полковник Уилкерсон: Европа не победит Россию в случае конфликта
Алина КОЧНЕВА
Европа не победит Россию в случае конфликта

Европа не победит Россию в случае конфликта

Фото: REUTERS.

Европейские лидеры провоцируют Россию на открытый конфликт. При этом ЕС не сможет победить Москву в случае войны. Такую оценку дал отставной полковник Сухопутных войск США Лоуренс Уилкерсон в эфире своего YouTube-канала.

Аналитик назвал европейцев слабыми в сравнении с Россией. Он посоветовал политикам из ЕС не проявлять агрессию к Москве.

"Я надеюсь, что урегулирование произойдет не через ядерную войну, ведь мы идем по очень опасному пути, особенно на Украине", - заключил Лоуренс Уилкерсон.

При этом евродепутат Михаэль фон дер Шуленбург подчеркнул, что страны Европы давно являются прямыми участниками украинского конфликта. В связи с этим ЕС не сможет быть посредником в процессе урегулирования. Депутат ЕП предположил, что если бы не тактика ядерного сдерживания, то европейцы открыто назвали бы себя стороной конфликта.