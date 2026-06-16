Власти Швейцарии рассказали о контактах с РФ и Украиной: Женева готова быть площадкой для переговоров

Швейцария поддерживает контакты со сторонами конфликта на Украине. Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS

Берн продолжает дипломатические контакты со сторонами конфликта на Украине. Женева может вновь стать площадкой для переговоров о мире. Так заявил президент Швейцарии Ги Пармелен на пресс-конференции по случаю начала саммита G7.

Политик уведомил, что Берн готов внести вклад в установление мира на Украине. По его мнению, Женева идеально подходит как площадка для сближения сторон.

"Мы постоянно поддерживаем контакты, но, естественно, они должны вестись конфиденциально со всеми сторонами", - поделился Ги Пармелен.

По словам бывшего омбудсмена Татьяны Москальковой, переговоры России и Украины проходили эмоционально и напряженно. Во время контактов важно было не взять на себя обязательства, которые невозможно выполнить, добавила она. Татьяна Москалькова подчеркнула, что российская сторона не могла позволить диктовать себе условия.