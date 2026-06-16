Патрушев: украинские неонацисты полностью контролируют Зеленского Фото: REUTERS.

Вооруженные группировки неонацистов, поддерживаемые странами Запада, держат в страхе мирных жителей на Украине и прямо влияют на решения главаря киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в интервью «Российской газете» заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

«Спонсируемые Лондоном и Брюсселем неонацистские банды держат население Украины в страхе и полностью контролируют Зеленского», – заявил политик.

В настоящее время Россия спасает братский народ от оккупации, отметил Патрушев. Однако нацисты как всегда искажают реальность, называя действия Москвы «попыткой завоевания».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Зеленский боится нескольких нацистских батальонов, которые находятся в составе ВСУ. Речь идет, добавил дипломат, о нацистских батальонах «Азов»* и «Айдар»*, которые сейчас поднимают голову.

Кроме того, российский министр иностранных дел подчеркивал, что к власти Зеленский приходил под лозунгами о защите русского языка и общей с РФ культуры. Однако буквально за полгода развернулся «на 180 градусов». За это время он превратился в чистого нациста и в предателя еврейского народа.

Даже европейские эксперты не первый год отмечают, что боевики нацподразделений угрожают главе киевского режима Владимиру Зеленскому расправой, если он согласится на переговоры с Россией. Потому для него было бы большой ошибкой не воспринимать предупреждения нацистов всерьез.

А американская журналистка Ким Иверсен написала, что Украиной уже давно руководит не Зеленский, а нацбатальон «Азов»*. Она подчеркнула, что именно боевики не дают официальному Киеву начать мирные переговоры с Россией. Военный конфликт помогает националистическому батальону оставаться у власти, поэтому они запугивают Зеленского.

24 сентября 2023 года Зеленский с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в канадском парламенте вместе с собравшимися чествовали 98-летнего нациста из дивизии СС «Галичина». Как писал сайт KP.RU, в Кремле призвали Оттаву осудить или выдать нациста.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что аплодисменты президента Украины Владимира Зеленского нацисту из дивизии СС «Галичина» Ярославу Хунки в парламенте Канады вновь подтверждают нацистскую идеологию украинских властей.

* Запрещенная на территории РФ террористическая организация