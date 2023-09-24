А то, что аплодируют эсэсовскому ублюдку, так это "свобода слова" Фото: REUTERS

Президент Украины Зеленский после провала на Генассамблее ООН отряхнулся, встряхнулся и продолжил вояжировать по странам-союзникам укронацистов. Что и неудивительно, если учесть, что сам себя не обеспечишь, так в бедности и проживешь. Нелегкая доля и запутанные отношения привели его в Канаду, с премьер-министром которой Джастином Трюдо, известным поклонником и сторонником ЛГБТ, он обнимался разве что со слегка меньшими жаром и пылом, нежели с французским президентом с именем Эммануэль.

Впрочем, и Зеленскому, и Трюдо в этот раз было совсем не до геев с педерастами и обнимашек-целовашек. Во-первых, рядом с Зеленским все время была его супруга Олена, а во-вторых – и это главное – они вместе в парламенте Канады чествовали ветерана Второй Мировой войны Ярослава Ханка, которого специально для этой цели пригласили в законодательный орган страны.

Как скромно сообщило в подписи к фотографии об этом событии агентство Associated Press, "Украинский президент Володымыр Зеленскии и премьер-министр Канады Джастин Трюдо чествуют присутствовавшего в зале Ярослава Ханка, который сражался в рядах Первой Украинской Дивизии во Второй Мировой войне перед тем, как иммигрировать в Канаду, в Палате общин на Парламентском Холме в Оттаве".

Ну ведь гениально же! "Сражался в рядах Первой Украинской дивизии" – это вам не фунт изюма. Бориса Джонсона не хватает в этой теплой компании, который на днях заявил, что союзники победили Гитлера с помощью украинцев. Маленький нюансик остался совершенно неотмеченным: Первая Украинская дивизия – это та самая дивизия Ваффен СС "Галичина". То есть по логике, в парламенте Канады чествовали гитлеровского коллаборациониста, который, если бы довелось, убивал бы граждан Канады на полях Второй Мировой войны. Там, правда, у Канады погибли всего-то 42 тысяч человек в этой войне, но это по той причине, что Красная армия оставила от дивизии СС "Галичина" ошметки и воспоминания, которые побежали сдаваться западным союзникам.

Так что, даже с позиции продвижения ЛГБТ чествование эсэсовца в парламенте в порядке вещей. Он бы, конечно, никого из педерастов, собравшихся в канадском парламенте, не пощадил бы, и рука бы не дрогнула, но все немного иначе сложилось.

И весь парламент вместе с гостями хлопал, хлопал, хлопал. И Трюдо, и Зеленский, и "супружница евойная" Олена. Впрочем, среди устроивших бурю оваций эсэсовцу в парламенте Канады была и его духовная соратница, наследница другого гитлеровского подельника, главного редактора нацистской газеты в Кракове Мыхайлы Хомяка, который тоже бежал на Запад, чтобы его, как геббельсовского пропагандиста, не повесили после освобождения Польши не отличавшиеся в то время излишней толерантностью и приступами "демократии" поляки и евреи. И зовут эту внучку нацистского преступника Христя Фриланд. И занимает она один из главных постов в Канаде – вице-премьер правительства и, вообще, значимая фигура, несмотря на то, что свои бандеровские взгляды она не то, чтобы не скрывает, а выставляет напоказ и гордится ими. Как и своим дедом-нацистом.

А так – все по ими же установленным нормам и правилам их же пропаганды. Нацизма на Украине нет, потому что там президент-еврей. Можно то же сказать и про Канаду, ведь там премьер вроде как с той ориентацией, которую нацисты не приветствовали.

А что аплодируют эсэсовскому ублюдку, так это "свобода слова". Ублюдочная и извращенная, как и все те, кто собрался в этом зале Палаты общин в Оттаве, чтобы доказать нацистскому коллаборационисту и выродку, что его жизнь прошла не зря.

К родному тянутся…

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад приготовил Зеленскому жестокий облом: киевский режим в растерянности

Страны Европы в большинстве своем не будут выдавать сбежавших с Украины уклонистов (подробности)