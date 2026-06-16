В квартире Дианы Шурыгиной прошёл обыск: ей грозит до шести лет тюрьмы

Диану Шурыгину обвиняют в изготовлении порнографии, у неё прошёл обыск. Фото: социальная сеть и кадр из видео Первого канала.

В квартире Дианы Шурыгиной прошёл обыск, её обвиняют в изготовлении порнографии. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Суд рассматривал вопрос о проведении обыска, не терпящего отлагательств, сказано в публикации. За указанное преступление предусмотрено лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Ранее сообщалось, что речь идет о разошедшихся по телеграм-каналам в 2025 году роликах с участием Дианы Шурыгиной. Подробности читайте здесь на KP.RU.

Напомним, история 16-летней Шурыгиной прогремела на всю страну после того, как ток-шоу “Пусть говорят” посвятила целых три программы истории о её изнасиловании. За изнасилование Дианы Шурыгиной в 2016 году был осуждён студент Семёнов из Ульяновска. После этого в социальных сетях поднялась волна протеста. Историю бурно обсуждали, выясняя, было ли преступление, или Шурыгина оклеветала Семёнова. Подробнее о том, как из изнасилования делали громкое шоу, читайте здесь на KP.RU.

Почему инвестор-блогер Святослав Гусев расторг помолвку с Шурыгиной, для которой это должен был стать второй брак, читайте здесь на KP.RU.