Британия поставит обогащенный уран для украинских АЭС на на $280 млн. Фото: Li Ying/GLOBAL LOOK PRESS

Британия договорилась о поставках Украине обогащенного урана АЭС на 280 млн долларов. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера.

Отмечается, что срок реализация договоренностей - два года. За это время при поддержке британского государственного экспортно-кредитного агентства UK Export Finance, компания Urenco поставит обогащенный уран украинскому оператору АЭС «Энергоатом». Об этом условились на встрече в Лондоне в начале июня британский премьер Кир Стармер и главарь киевского режима Владимир Зеленский.

Речь идет о продолжении контракта двухлетней давности. В 2023 году Urenco заключила с «Энергоатомом» договор о поставках на Украину обогащенного урана до 2035 года.

Напомним, в 2024 году Министерство энергетической безопасности и климатической нейтральности Британии сообщило о планах строительства первого в Европе завода по производству урана повышенного обогащения (HALEU). Таким образом Великобритания планировала «вытеснить» с мирового рынка Россию, остающуюся единственным производителем этого сырья.

Тогда же стало известно, что Евросоюз приобретает у России обогащенный уран по цене 1713 евро за килограмм. Это максимальная с 2013 года стоимость. Всего в 2023 году ЕС приобрел 253 тонны за 430 млн евро, то есть российские поставки в структуре общих приобретений составили 19 процентов. Больше всего обогащенного урана Евросоюз покупает у Великобритании (28 процентов) и Нидерландов (20 процентов от общего объема закупок).

Также сообщалось, что в конце 2023 года США выкупили у России урана на 1,2 млрд долларов, что стало крупнейшей закупкой за всю историю статистики. Евросоюз также продолжает закупать ядерное топливо у России, причем в последнее время по рекордной цене — 1713 евро за килограмм.

А в сентябре 2023 года стало известно, что Бразилия впервые с 1999 года купила у России уран, заплатив 72 млн долларов.

На этом фоне президент России Владимир Путин анонсировал отечественную инновацию в сфере атомной энергетики. Как заявил глава государства, РФ в скором времени запустит серийное производство уникальных плавучих атомных электростанций.