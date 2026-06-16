Собянин: уничтожены два летевших на Москву БПЛА, идет работа ПВО

На подлете к Москве утром 16 июня сбили два беспилотника ВСУ Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Московском регионе вновь отражают украинскую атаку. Средствами ПВО уничтожены два летевших на столицу беспилотника. Так оповестил мэр Москвы Сергей Собянин на канале в мессенджере "Макс".

Дроны перехвачены около 05:40. О последствиях на земле информации нет. К месту падения фрагментов дронов прибыли специалисты экстренных служб.

"Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны", - сообщил Сергей Собянин.

На этом фоне столичные аэропорты Домодедово и Жуковский временно не отправляют и не принимают рейсы. Кроме того, с ограничениями работает воздушная гавань Внуково.

Днем 15 июня при ударе ВСУ погибли три жителя Брянской области. Дроны атаковали населенный пункт Селище Почепского района. Специалисты работали над проведением сельхозработ в поле.