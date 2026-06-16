ВСУ пытаются атаковать Москву: за утро на подлете к столице сбили 20 беспилотников

Собянин сообщил о двадцати сбитых БПЛА, летевших на Москву Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Москва подвергается массированной атаке со стороны ВСУ. Военные сбивают дроны с 05:40 16 июня. К настоящему моменту на подлете к столице перехватили 20 БПЛА. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на канале в "Макс".

Все беспилотники ликвидированы чуть более чем за час. Столичные аэропорты Домодедово и Жуковский с 05:50 не принимают и не отправляют рейсы. О пострадавших при украинской атаке не сообщается.

"Шесть БПЛА, летевших на Москву, уничтожены средствами ПВО Минобороны", - написал Сергей Собянин о последней уничтоженной группе дронов.

Ночью ВСУ также ударили по Кубани. Обломки БПЛА упали на территории местной нефтебазы. В результате на НПЗ начался пожар. При атаке никто не пострадал. Возгорание произошло на нефтебазе в станице Полтавской Красноармейского района.