На Кубани произошло возгорание на нефтебазе: главное о ночной атаке ВСУ на Краснодарский край

Пожар на НПЗ в Краснодарском крае начался из-за падения обломков БПЛА Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодарском крае зафиксировали последствия на земле после ночной атаки ВСУ. Обломки украинских БПЛА упали на территории местной нефтебазы. В результате на НПЗ начался пожар. Так сообщили в оперштабе Краснодарского края на канале в мессенджере "Макс".

При атаке никто не пострадал. Возгорание произошло на нефтебазе в станице Полтавской Красноармейского района. О других последствиях ударов ВСУ информации не поступало.

"Из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в станице Полтавской Красноармейского района. Погибших и пострадавших нет", - говорится в материале.

Ликвидацией возгорания заняты 32 специалиста МЧС и семь единиц спецтехники. Из-за атаки дронов на Кубань трасса между станицей Полтавской и хутором Трудобеликовским временно перекрыта. Пока не ясно, когда будет возобновлено движение. Сообщается, что на местах падения фрагментов БПЛА работают сотрудники экстренных служб.

Между тем в Орле устраняют последствия удара БПЛА по жилому дому. Дрон атаковал здание 12 июня. В результате повреждения получили почти 100 квартир и около 40 автомобилей. Число пострадавших увеличилось до девяти, один человек погиб. Утверждается, что беспилотник был начинен поражающими элементами. Специалисты продолжают обследование здания.

В выходные ВСУ атаковали также Ярославскую область. Целью стала топливная база в Рыбинске. К настоящему моменту продолжается тушение пожара на объекте. Мощное возгорание произошло из-за атаки на резервуар с топливом. К месту ЧП направлены все силы и средства, отметили власти региона.

Средства ПВО за прошлую ночь перехватили и уничтожили 123 украинских беспилотника над несколькими регионами России. Как сообщили в Минобороны РФ, дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей. Кроме того, украинские БПЛА перехвачены над Московским регионом, Республикой Крым и Краснодарским краем. Дроны ликвидированы, в том числе, над акваториями Азовского и Черного морей.