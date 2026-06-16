Боец «Алтай»: Константиновку полностью зачистили от операторов дронов ВСУ Фото: REUTERS.

Российские бойцы полностью зачистили операторов беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом в интервью РИА Новости сообщил боец с позывным «Алтай» группировки российских войск «Юг».

По его словам, еще совсем недавно украинские дроноводы находились в Константиновке, но сейчас работать в городе для них слишком трудно.

«Туда нет постоянного подвоза. Их операторы либо уже уничтожены, либо отошли северо-западнее, ближе к Алексеево-Дружковке и окрестностям», — отметил боец, добавив, что в Константиновке уже не осталось целых антенн для управления дронами.

«Алтай» уточнил, что если сейчас искать дроноводов Зеленского, то желать это лучше в «зеленке» в окрестностях Алексеево-Дружковки.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска уничтожают заблокированные украинские силы на юго-западе Константиновки. А российские штурмовые группы ведут активные наступательные действия в населенном пункте.

Как писал KP.RU, ранее боец ВСУ с позывным Мучной заявил, что Вооруженные силы Украины могут утратить способность держать оборону в Константиновке. По его оценкам, вскоре оборона может начать «сыпаться».