На Кубе зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3 Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в провинции Пинар-дель-Рио на западе Кубы, где ранее были сильные толчки. Об этом сообщил Национальный центр сейсмологических исследований карибской республики (CENAIS).

Землетрясение произошло в 13:37 местного времени (20:37 мск) в 10 км от Мантуа, провинция Пинар-дель-Рио, западнее Гаваны, уточняется в Telegram-канале CENAIS.

Кроме того, это уже не первый раз, когда подземные толчки ощущаются в этом регионе. Отмечается, что 8 июня в этом районе произошло землетрясение магнитудой 6,2, которое заметили в Гаване. Такие землетрясения редки для региона, обычно они происходят на востоке Кубы.

Ранее KP.RU сообщил, что в тот же день, 8 июня, произошло мощное землетрясение на Филиппинах. Отмечается, что магнитуда была 8,1. Подземные толчки такой силы считаются разрушительными. Но сообщений о пострадавших не поступало.