Солнце уходит в спячку? Ученые дали прогноз геомагнитной обстановки на месяц

Группа пятен высокого класса магнитной сложности появилась на Солнце. Фото: NASA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На Солнце сформировалась группа пятен высокого класса магнитной сложности. Как сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, текущая активность звезды оценивается как низкая, однако группа 4465 при скромных размерах — всего 180 единиц — неожиданно получила почти максимальную категорию Beta-Gamma.

Ученые пояснили, что вспышечная активность поддерживается исключительно за счет этой группы пятен. Как только в ней закончится запас энергии, что при таких параметрах произойдет достаточно быстро, все показатели солнечной активности опустятся до нуля.

Сейчас геомагнитная обстановка характеризуется как исключительно спокойная. Согласно прогнозу на месяц, ожидается 30 «зеленых» дней (спокойная обстановка). В лаборатории, впрочем, признали, что такой идеальный сценарий маловероятен — какие-то возмущения наверняка произойдут, но когда именно и какой интенсивности, пока неясно.

Как писал KP.RU, ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев спрогнозировал полное прекращение магнитных бурь на Солнце в 2028–2031 годах.