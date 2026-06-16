Что стало с мобилизованными, устроившими мятеж под Черниговом: киевские власти уже определили их судьбу Фото: REUTERS.

Стала известна судьба мобилизованных украинцев, устроивших мятеж на полигонах учебного центра «Десна» в Черниговской области. Отмечается, что киевские власти уже отправили их в подразделения ВСУ до завершения боевой подготовки. Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Мобилизованных до окончания базовой военной подготовки распределили по подразделениям ВСУ, доукомплектовав, в частности, 57-ю отдельную мотопехотную бригаду и 127-ю отдельную тяжелую механизированную бригаду на волчанском направлении», — отмечается в сообщении.

Украинские военные 534-го инженерно-саперного батальона «Тиса» ликвидировали двух инструкторов ВСУ на полигоне «Десна» под Черниговом. Также сообщалось, что группа мобилизованных солдат ВСУ на сумском направлении застрелила своего командира роты и скрылась. В итоге мятежников нашли, и теперь им грозит отправка на самый горячий участок в зоне СВО.