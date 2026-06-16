ФСБ задержала в Ярославской области мужчину, готовившего теракт на ЖД Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Ярославской области мужчину, который по заданию украинских спецслужб готовил теракт на железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ во вторник.

По данным ведомства, подозреваемый был взят с поличным в момент попытки заложить самодельное взрывное устройство на объекте железнодорожной инфраструктуры. В ФСБ уточнили, что гражданин успел завершить подготовку к преступлению, но был задержан до его совершения.

Как писал KP.RU, ранее ФСБ предотвратила теракт в Московском регионе, целью которого был сотрудник Министерства обороны России. Как сообщили в Центре общественных связей ведомства, задержан иностранец, завербованный украинскими спецслужбами. Преступление было предотвращено на стадии подготовки.