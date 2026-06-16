Землетрясение магнитудой 6,7 потрясло Индонезию Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Землетрясение магнитудой 6,7 случилось во вторник на Сулавеси в 11:27 по пекинскому времени. Об этом сообщает Китайский центр сейсмологических сетей (CENC).

Первоначальный толчок вызвал сильную тряску, которая продолжалась более минуты в районе Палу, города с населением около 400 000 человек и столицы провинции Центральный Сулавеси.

Сообщалось о локальных повреждениях, и в нескольких больницах в целях безопасности пациентов, в том числе с капельницами, эвакуировали на улицу. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Эпицентр первого землетрясения был в 43 км к востоку-юго-востоку от Палу с очагом на глубине около 10 км. Самое сильное последующее землетрясение достигло 6,7 балла, цунами не возникло. После этого CENC сообщил, что, согласно предварительным данным, было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,0.

Ранее KP.RU сообщил об еще одном землетрясении в этот же день. Оно произошло на Кубе. Правда, его мощность была слабее, всего 5,3 балла.