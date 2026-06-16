Стало известно, кто получит повышенную зарплату в июне

Черных: большую зарплату переведут тем, кто работал 12 июня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Большую заработную плату могут перевести тем работникам, кто трудился 12 июня - в День России. Об этом рассказала заведующая кафедрой трудового права и права социального обеспечения университета имени О.Е. Кутафина Надежда Черных в беседе с РИА Новости.

По ее словам, работа в праздник должна оплачиваться минимум вдвое больше обычного. При этом компания вправе установить и более высокий коэффициент - если это закреплено во внутренних документах организации. Как она уточнила, на повышенную зарплату вправе рассчитывать сотрудники на окладе, а также те, кто работает по почасовой, сдельной схеме или сменному графику

Черных добавила, что привлечь сотрудника к работе в праздничный день можно только при наличии письменного распоряжения от работодателя. Сам работник тоже должен дать письменное согласие.

«По желанию сотрудник вместо повышенной оплаты может выбрать другой день отдыха», - заключила заведующая кафедрой.

Ранее KP.RU рассказал, в каких регионах России средняя зарплата составляет более 150 тысяч рублей. Большие выплаты отмечены на Чукотке, в Москве, Магаданской области, на Ямале, в Сахалинской области, Якутии и на Камчатке.