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НовостиВ мире16 июня 2026 6:41

Европу страшит возвращение Трампа к украинскому урегулированию: чем опасен для ЕС визит Кушнера и Уиткоффа в Москву

Politico: ЕС боится визита Уиткоффа и Кушнера в РФ для переговоров по Украине
Анастасия СУТОРМИНА
Politico: ЕС боится визита Уиткоффа и Кушнера в РФ для переговоров по Украине. Фото: Kremlin Pool/GLOBAL LOOK PRESS

Politico: ЕС боится визита Уиткоффа и Кушнера в РФ для переговоров по Украине. Фото: Kremlin Pool/GLOBAL LOOK PRESS

Европейских чиновников страшит предстоящий визит в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера. Это может говорить о том, что Вашингтон намерен вести переговоры по Украине только с Россией и без участия Европы. Об этом сообщает Politico.

«Перспектива отправки переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера обратно в Москву разжигает чувство страха, что Трамп может захотеть вести переговоры без помощи Европы», - отмечает издание.

Журналисты добавляют, что не меньшее беспокойство у ЕС вызывает и проснувшийся интерес к украинскому урегулированию у президента США Дональда Трампа. Брюссель хотел бы, чтобы Белый дом склонился е европейской стратегии урегулирования конфликта.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп согласовали новый приезд Уиткоффа и Кушнера в Москву. Такое решение приняли по итогам телефонного разговора лидеров России и США. В Кремле тогда уточнили, что представители американского президента вновь посетят Россию для переговоров.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что после разрешения конфликта с Ираном Вашингтон сфокусируется на украинском урегулировании.