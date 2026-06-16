Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика16 июня 2026 6:58

Медведев заявил, что Киев воспринимает исключительно язык силы

Медведев уточнил, что киевский режим игнорирует международное право и судебные инстанции
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Мария СПИРИДОНОВА
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим игнорирует международное право и судебные инстанции, воспринимая исключительно язык силы. Соответствующий пост он опубликовал в мессенджере MAX.

«Бандеровская «Украина» плевать хотела на международное право и международные суды. Она понимает только язык силы», — написал он.

Прежде Медведев заявил, что Россия не должна забывать все гадости, которые были предприняты в отношении страны.

Как писал KP.RU, ранее Михаил Мягков, научный директор РВИО, заявил, что документальные свидетельства о преступлениях современных бандеровцев не только ужасают, но и превосходят злодеяния нацистов времен Великой Отечественной войны.