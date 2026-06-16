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НовостиПолитика16 июня 2026 7:07

Силы ПВО за ночь сбили 172 украинских дрона

Украинские беспилотники уничтожались ВС РФ с вечера 15 июня до утра 16 июня
Арина СЕРОВА
Сбито 172 украинских дрона

Сбито 172 украинских дрона

Фото: REUTERS.

Российские силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 172 украинских дрона. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Ведомство уточнило, что вражескую технику уничтожали с 20:00 15 июня до 7:00 по московскому времени 16 июня.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Орловской, Тамбовской, Тульской, Ростовской, Рязанской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», - следует из сводки.

Ранее Минобороны России информировало, что на днях российская армия смогла освободить еще одну территорию в Донецкой Народной Республике. На этот раз под контроль наших военных перешел населенный пункт Артема. За операцию отвечали солдаты из Южной группировки.