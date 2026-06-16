Путин назначил дату выборов в Госдуму: когда это пройдет голосование

Владимир Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российский президент Владимир Путин утвердил указ о назначении даты выборов в Государственную думу девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Соответствующий документ размещен на официальном сайте правовой информации.

«Назначить выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ нового созыва на 20 сентября», - следует из документа.

В документе также обозначается, что данный указ вступает в силу со дня его официального опубликования. То есть со вторника, 16 июня.

Ранее руководитель ЦИК РФ Элла Памфилова допустила, что в России могут быть проблемы с интернетом во время выборов. Она уточнила, что данные меры предпринимаются ради обеспечения безопасности граждан России. По ее словам, избирательные комиссии уже адаптировались к работе в подобных условиях. Скоро в избирательных участках установят точки доступа Wi-Fi.