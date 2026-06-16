Великобритания ввела новые санкции против России: что они включают Фото: Patricia Bartos/dpa/Global Look Press

Страны ЕС продолжают политику давления на России. Стало известно, что Великобритания ввела новые санкции против РФ. Они включают 43 позиции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Отмечается, что Британия ввела ограничения против Яндекс и WB банка. Кроме того, санкции введены в отношении «Росгосстраха». Также в список вошли компании из КНР, Турции и Таиланда.

Однако в Кремле не раз заявляли, что политика Европы по давлению на Россию заведомо провальная. Отмечается, что президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что ограничения больше наносят урон тем, кто их вводит. Еврозона потеряла больше двух триллионов евро из-за санкций. Российская экономика продолжает развиваться даже в условиях беспрецедентного давления.