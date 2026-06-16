Аэропорт Жуковский обслуживает рейсы по согласованию из-за мер безопасности Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Аэропорт Жуковский в Московском регионе временно ограничил использование воздушного пространства, сообщили во вторник, 16 июня, в Росавиации. В связи с этим авиагавань принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами.

В ведомстве предупредили, что расписание может быть скорректировано. Меры введены для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в Росавиации.

Около 04:12 по московскому времени 12 июня Росавиация объявила о введении временных ограничений в аэропортах Волгограда, Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска, Чебоксар. Позднее к списку добавился аэропорт Бугульмы. 8 июня временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены также в аэропорту Сочи. Ограничения также были введены для обеспечения безопасности полетов в аэропортах.