Топ-менеджер «Роснано» Маричев: Наша задача - разобраться с прежними решениями Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В последнее время АО «Роснано» все чаще упоминается в судебных хрониках. О том, почему компания сменила фокус внимания и когда завершится период разбирательств, в интервью «Коммерсанту» рассказал управляющий директор «Роснано» по корпоративной защите Михаил Маричев.

По словам топ-менеджера, текущая судебная активность — это не запоздалая война с предшественниками, а вынужденная и необходимая мера.

«Наша задача — разобрать последствия прежних решений», — четко обозначил позицию Маричев.

Он подчеркнул, что новая команда пришла в компанию в критический момент, когда движение вперед стало невозможным без глубокого анализа прошлых ошибок. Попытки построить новую стратегию без решения старых проблем были бы лишь «красивой упаковкой». Сначала требовалось вернуть управляемость активами, а уже затем говорить о будущем.

Отвечая на вопрос, почему «Роснано» почти три года пыталось урегулировать проблемные кейсы без жесткого сценария и почему нельзя было просто списать убытки, Маричев отметил высокую ответственность перед государством. По его мнению, игнорирование выведенной стоимости, потери контроля или размытия патентного контура фактически легализовало бы подобные деструктивные практики в будущем.

Сейчас компания завершает фазу «разбора завалов», чтобы создать прозрачную и безопасную основу для реализации новых высокотехнологичных проектов.

«Сначала нужно было вернуть управляемость, а уже потом — право говорить о будущем. Если этого не сделать, любая новая повестка будет просто красивой упаковкой поверх старых проблем», — отметил менеджер.

Накануне стало известно, что экс-замглавы «Роснано» Андрея Малышева заочно приговорили к 12 годам лишения свободы. Его признали виновным в растрате и мошенничестве в сфере кредитования. Ему также назначили штраф в 1,5 млн рублей и запретили занимать руководящие должности в госкомпаниях на три года.