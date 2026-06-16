Нардеп Костенко: ЕС не хочет направлять транш Киеву на выплаты военным Фото: REUTERS.

Евросоюз (ЕС) настаивает, чтобы новый транш помощи Киеву в 90 миллиардов евро не направлялся на выплаты украинским военным. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко, его слова приводит издание «Страна».

Как пояснил парламентарий, в Брюсселе считают эту проблему внутренним делом Украины и рекомендуют Киеву самостоятельно находить ресурсы для финансирования военнослужащих.

Речь идет о кредите, одобренном лидерами стран ЕС на саммите в декабре 2025 года. Из общей суммы около 60 миллиардов евро предназначено для военной помощи, остальная часть — меньшая — должна пойти на поддержку украинского бюджета. Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о планах Евросоюза перевести Киеву первый транш из нового кредита уже в этом месяце. По ее словам, сумма первой выплаты составит 5,9 млрд евро.

Как писал KP.RU, подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис прежде заявил, что Владимир Зеленский и его западные покровители, продолжая боевые действия против России, обрекают украинцев на страдания.