Эль-Ниньо начало проявляться на Земле: где сейчас происходят климатические изменения

Метеорологи из Австралии сообщили о начале Эль-Ниньо. Фото: NASA Earth/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эль-Ниньо начало проявляться в тропической части Тихого океана. Сейчас растет риск аномальной жары и засухи в ряде регионов. Об этом сообщает телерадиокорпорация ABC со ссылкой на заявление австралийского бюро метеорологии.

Ученые зафиксировали, что температура воды в центральной части Тихого океана достигла того уровня, который соответствует критериям данного явления. В ведомстве ожидают, что нынешнее Эль-Ниньо окажется «крайне мощным».

Специалисты также предупреждают о последствиях для востока и юго-востока Австралии. Как правило, природный феномен влечет за собой сокращение осадков и рост температуры воздуха. Подобные условия, в свою очередь, существенно повышают вероятность засух, лесных пожаров и падения урожайности сельскохозяйственных культур.

Ранее россиян предупредили, что климат Владивостока может измениться к середине века. По данным академика РАН Владимира Семенова, в будущем погода в регионе приблизится к условиям черноморского побережья России.