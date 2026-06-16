Неделя российского ритейла пройдет в Москве с 22 по 25 июня

Фото предоставлено пресс-службой организаторов мероприятия «Неделя российского ритейла»

В Москве с 22 по 25 июня в Центре международной торговли пройдёт 12-й Международный форум бизнеса и власти «Неделя Российского Ритейла». Об этом стало известно из пресс-релиза, который оказался в распоряжении KP.RU.

Более 8 тысяч участников, включая 500 торговых сетей, производителей FMCG, IT-компании, девелоперов, логистических операторов, банкиров и представителей органов власти, соберутся на крупнейшем отраслевом мероприятии в сфере розничной торговли в России.

«Неделя Российского Ритейла – это пространство открытого диалога, где встречаются интересы бизнеса, власти и экспертного сообщества. Здесь рождаются решения, которые определяют будущее отрасли, формируются партнерства и создаются новые точки роста», — сказал председатель правления Российской Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.

На форуме пройдет более 130 деловых мероприятий по ключевым направлениям современной торговли. Основная тема — новые возможности для российского бизнеса с учетом глобальных и локальных трендов. Участники обсудят вопросы готовой еды, маркетинга, селлеров и маркетплейсов, ИТ, клиентского сервиса, логистики, HR, fashion, безопасности и антиконтрафакта.

Особое внимание уделяется специализированному блоку Wine Retail. Участники узнают об аналитике рынка, изменениях в законодательстве, лучших практиках и современных подходах к винной полке. Также они смогут посетить обновленное пространство выставки.

Ранее KP.RU рассказал, как привычки покупателей толкают бизнесменов на создание новых форматов магазинов. Год назад в Москве был открыт компактный супермаркет.