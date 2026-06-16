В Петрозаводске ищут девочек 7 и 11 лет, пропавших после прогулки

В Петрозаводске пропали две девочки — семилетняя Валерия Гостева и 11-летняя Ксения Жилтяная. Подруги исчезли вечером 15 июня в микрорайоне Ключевая и до сих пор не вышли на связь, пишет "КП-Санкт-Петербург".

Родители девочек обратились в полицию Республики Карелия. По данным правоохранителей, последний раз детей видели на карьере в микрорайоне Ключевая в промежутке с 20:00 до 21:00. В тот момент они находились в компании других подростков разных возрастов.

На момент исчезновения на Валерии была кепка с ушками, желтая футболка и белая сумка. Ксения была одета в светло-синюю джинсовую кепку с розовым козырьком и надписью «sport», черную кофту, светло-голубые джинсы и желтую сумку с белым ремнем.

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