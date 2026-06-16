Пасечник: Трехлетняя девочка и ее мать ранены при ударе БПЛА в Сватове ЛНР Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В городе Сватово Луганской Народной Республики при ударе вражеского беспилотника ранены трехлетняя девочка и ее мать. Об этом 16 июня сообщил глава региона Леонид Пасечник.

Ребенок в настоящий момент находится в тяжелом состоянии. На месте ЧП работают экстренные службы.

Леонид Пасечник на платформе "Макс" назвал данный акт против мирных жителей Луганской Народной Республики "очередным варварским преступлением неонацистов". Он уточнил, что девочку отправили в больницу. Ее 35-летней маме также оказывают нужную медицинскую помощь.

Ранее KP.RU писал, что в Сватове ЛНР украинские беспилотники атаковали спасателей, которые тушили пожар. Во время работы на месте возгорания произошла повторная атака дрона, направленная на автоцистерну МЧС, в результате был поврежден автомобиль, пострадавших нет.