Топ-менеджер «Роснано» Михаил Маричев рассказал о трансформации группы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Топ-менеджер «Роснано» по корпоративной защите Михаил Маричев в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал о трансформации группы. Отвечая на вопрос о реальных результатах работы компании, помимо судебных исков, он подчеркнул, что на протяжении последних пяти лет новая команда действовала не как ликвидационная комиссия, а как полноценный антикризисный восстановитель.

По его словам, ключевой задачей было спасение проектов, которые еще сохраняли технологический и экономический потенциал, но находились на грани списания.

«На практике это означало не только юридическую расчистку: сохранить и усилить коллективы, перезапустить отношения с поставщиками и покупателями, снять затяжные акционерные конфликты и вернуть предприятиям нормальную производственную и коммерческую логику», — пояснил топ-менеджер.

Маричев отметил, что экономический эффект от финансового оздоровления и доведения проблемных проектов до зрелого состояния превысил 100 млрд рублей. По его словам, именно за счет восстановления стоимости этих активов группе удалось закрыть значительную часть «неорганического и непропорционального долга».

В числе успешно реанимированных предприятий Маричев выделил крупное химическое производство в Центральном федеральном округе (ЦФО), а также завод по производству специальных материалов в Сибирском федеральном округе (СФО).

Напомним, в начале июня этого года бывший замруководителя «Роснано» Андрей Малышев был заочно приговорен к 12 годам колонии за махинации на 1 млрд рублей. Суд также назначил штраф в 1,5 млн рублей и запрет на руководящие должности в госкомпаниях на 3 года.