МИД Ирана предупредил, что удары Израиля по Ливану будут нарушением договора

Иран будет считать любые удары Израиля по Ливану нарушением договора с США Фото: REUTERS.

Тегеран будет считать любые новые удары Израиля по Ливану нарушением положений меморандума о взаимопонимании, который Иран и США планируют подписать 19 июня в Женеве. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на встрече с послами иностранных государств.

«Любое военное нападение сионистского режима на Ливан и продолжение оккупации им ливанских территорий в дальнейшем, по нашему мнению, станет нарушением меморандума о взаимопонимании», — сказал глава внешнеполитического ведомства в ходе встречи с послами иностранных государств.

Ранее представители США, Ирана и Пакистана, выступающего посредником на переговорах, подтвердили достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном. В течение 60 дней после подписания меморандума стороны намерены обсуждать ряд вопросов, включая иранскую ядерную программу. Кроме того, документ предусматривает прекращение морской блокады Ирана.